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الصحة: وصول الجثة 17 لطفلة 5 سنوات لمشرحة معهد ناصر بحادث مركب الوراق

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الصحة: وصول الجثة 17 لطفلة 5 سنوات لمشرحة معهد ناصر بحادث مركب الوراق الصحة: وصول الجثة 17 لطفلة 5 سنوات لمشرحة معهد ناصر بحادث مركب الوراق
أكد الدكتور خالد وشاحى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، وصول الجثة رقم 17 إلى مشرحة مستشفى معهد ناصر بعد انتشالها خلال عمليات انتشال غرقى المركب النيلى بالوراق اليوم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن الجثة لطفلة عمرها 5 سنوات، لافتا إلى أن الجثة حاليا تحت تصرف النيابة العامة، وأن اثنين من المصابين ما زالا يتلقان العلاج بمستشفى معهد ناصر وحالتهما مستقرة.

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