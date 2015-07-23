الصحة: وصول الجثة 17 لطفلة 5 سنوات لمشرحة معهد ناصر بحادث مركب الوراق

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن الجثة لطفلة عمرها 5 سنوات، لافتا إلى أن الجثة حاليا تحت تصرف النيابة العامة، وأن اثنين من المصابين ما زالا يتلقان العلاج بمستشفى معهد ناصر وحالتهما مستقرة.
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