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الأهلي يكشف لـ في الجول - ما الهدف من التعاقد مع مدافع المنصورة

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الأهلي يكشف لـ في الجول - ما الهدف من التعاقد مع مدافع المنصورة الأهلي يكشف لـ في الجول - ما الهدف من التعاقد مع مدافع المنصورة

أبرم الأهلي تعاقدا مع محمود رزق مدافع المنصورة السابق والذي انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم إلا أن اللاعب لن ينضم لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وكشف وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com تفاصيل صفقة ضم رزق بالإضافة للغرض من ضم اللاعب.

وقال جمعة "محمود رزق كان لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع المنصورة، أتممنا كل شيء واللاعب وقع على العقود على بياض ولن نفعله".

وأضاف "سنرسله لأحد الأندية حتى يكتسب الثقة والخبرة للعب في الدوري الممتاز ومن ثم سنرى هل سنفعل العقد أم لا".

ولا ينوي الأهلي تفعيل التعاقد وإعارته حتى لا يحجز مكانا إضافيا في قائمة الفريق

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