فوائد صحية مذهلة لـ"تتبيلة" السلطة..أهمها فتح الشهية وتقوية القدرة الجنسية

تتبيلة السَلَطَة صَنْعَة، وفن، لا يتقنه إلا المميزون، ولطالما اشتهر أكبر شيفات العالم، بقدرتهم على تنويع السلطات وتتبيلاتها المختلفة.

ولعلنا هنا فى مصر، تقف لدينا ثقافة السلطات عند "السلطة الخضراء"، كونها طبق غير رئيسى، على عكس توصيات الأطباء، بأهمية تنويعها، واعتبارها وجبة قائمة بذاتها.

الدكتورة سمر جميل، أخصائية التغذية العلاجية، أكدت أن "تتبيلة" السلطة، وهى الإضافات المختلفة التى تعطى نكهة مميزة، وفوائد عظيمة، لا يعرفها البعض ومنها؛ تسهيل امتصاص السلطة ومكوناتها، وسهولة هضمها بشكل صحى وسريع، وامتصاص كامل عناصرها.

وأشارت الدكتورة سمر جميل، إلى أن "التتبيلة" تُعْطى نكهة مميزة للسلطة، تجعلها مُحَبَّبَة للكبار والصِغَار، وبالتالى فهى فاتح طبيعى للشهية، كما أنها تملأ البطن، وتجعلك تتناول كميات كبيرة من السلطة، والاكتفاء بالطبق كوجبة كاملة متكاملة العناصر.

تتبيلة السلطة إذا ما احتوت على "الثوم"، فهى تساعد على إمداد الجسم بالطاقة وتقوى القدرة الجنسية، والتتبيلة التى تحتوى على "الكمون" تساعد على امتصاص الغازات، والتخلص من أعراض البطن المرضية، أما التى تحتوى على الخل والليمون، تمد الجسم بفيتامين "سى" وتبطن الأمعاء.