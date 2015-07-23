انتبه.. تعلق طفلك الشديد بك يعيقه اجتماعيا وفكريا.. اعرف الأسباب والعلاج

التعلق الشديد بالأهل وصعوبة الاندماج مع الآخرين، من أكبر المشاكل التى يواجهها الأبوان مع أطفالهم، وتزداد تلك المشكلة بشكل خاص كلما تقدم سن الطفل، ومع ضرورة انفصاله عن أبويه كمرحلة التحاقه بالحضانة والمدرسة.

ويوضح أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، فى السطور التالية أسباب تلك المشكلة وطرق علاجها:

أسباب ارتباط الطفل الشديد بوالديه

النتائج السلبية لتعلق الأطفال بالأهل

علاج مشكلة تعلق الأطفال بالوالدين

>الخوف غير المبرر من قبل الوالدين، والرغبة الدائمة فى الحماية الشديدة، من أكبر الأسباب التى تؤدى إلى نمو عادة التصاق الطفل بوالديه، وبالطبع فالآباء يمارسون هذا السلوك بدافع حماية الطفل من الغرباء.>التأخر الاجتماعى السلوكى وصعوبة الاندماج والانطواء، هى أهم النتائج المباشرة لخوف الأهل الشديد على الطفل، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على علاقاته وسلوكه الاجتماعى، كما قد يمتد تأثير ذلك إلى مراحل متقدمة من حياته، تظهر بوادرها الأولى عند التحاق الطفل بالمدرسة ومواجهته صعوبة فى التأقلم، نظرا لغياب والديه عنه، وهو ما يؤثر بالطبع على تحصيله الدراسى وتركيزه، وقد يعرضه إلى مشاكل عديدة أهمها صعوبة التعلم.>منح الطفل مساحة من الحرية فى التعامل مع الآخرين، وتشجيعه على قضاء مساحة معقولة من وقته مع أفراد غير والده ووالدته، هو أهم الوسائل التى تساهم فى علاج تلك المشكلة بصورة مبكرة، وكلما كان سن الطفل صغيرا كلما كانت النتائج أفضل، ففى السنوات الأولى يمكن أن نشجع الطفل على البقاء مع الأقارب لفترة دون وجود لوالدته، مثل الجد والجدة والخالات وغيرهم، وبعد العامين الأولين يفضل إلحاق الطفل بدور الحضانة لتسهيل عملية اختلاطه بالمجتمع الواسع من حوله.