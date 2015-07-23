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روما يتفق مع تشيلسي على ضم صلاح.. وخطوة تفصله عن الإعلان الرسمي

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روما يتفق مع تشيلسي على ضم صلاح.. وخطوة تفصله عن الإعلان الرسمي روما يتفق مع تشيلسي على ضم صلاح.. وخطوة تفصله عن الإعلان الرسمي

اتفق فريق روما الإيطالي مع تشيلسي الإنجليزي على ضم المصري محمد صلاح لاعب الأخير نهائيا ليعود جناح فيورنتينا السابق إلى الكالتشيو من جديد.

وعلم FilGoal.com أن روما أنهى الاتفاق مع مسؤولي تشيلسي على ضم صلاح بعد أن كانوا أنهوا الاتفاق مع اللاعب.

ولكن يتبقى خطوة وحيدة حتى تتم الصفقة رسميا وهي موافقة فيورنتينا الفريق الذي قضى صلاح معه النصف الثاني من الموسم معارا قبل أن يحاول تجديدها لعام لكن اللاعب رفض.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة فور انتهاء الأزمة مع فيورنتينا.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 9 أهداف مع فيورنتينا تجربته الوحيدة في إيطاليا خلال 26 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري والكأس بالإضافة للدوري الأوروبي منذ انتقاله إليه في يناير وحتى نهاية الموسم.

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