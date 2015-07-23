المتحدث العسكري : استشهاد ضابط و3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

استشهد، صباح اليوم، ضابط وثلاثة جنود، فيما أصيب ة ثلاثة أفراد آخرين من أبطال القوات المسلحة.

فى تمام الساعة ١١.٤٠ صباح اليوم ٢٣ / ٧ / ٢٠١٥ وأثناء قيام رجال القوات المسلحة البواسل بتمشيط الحد الفاصل بين منطقتى (المهدية) و(الماسورة) بمدينة (رفح)….

> إنفجرت عبوة ناسفة تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية الخسيسة فى إحدى مركبات قوة المداهمة ، مما أسفر عن إستشهاد ضابط وثلاثة جنود وإصابة ثلاثة أفراد آخرين من أبطال القوات المسلحة.

> هذا وتتقدم القوات المسلحة بخالص العزاء فى شهداء الوطن الأبرار وتدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.