محلب: مصر تعيش لحظة هامة جداً لإعادة تشكيل التاريخ

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان مصر تعيش لحظة هامة جدا في الوقت الراهن؛ من أجل إعادة تشكيل التاريخ، مؤكداً عزم مصر في حربها على الإرهاب.

وأضاف محلب – خلال مراسم الافتتاح الرسمية للجناح المصري بمعرض اكسبو ميلان بإيطاليا الذي يقام تحت عنوان “الطاقه من اجل الحياة ” – إن الهدف الشامل لإحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة سيتم إذا ما عملت الدول معاً على أساس من الاحترام المتبادل.

وأشار رئيس الوزراء الى ان قناة السويس الجديدة سوف تزيد من قدرة القناة الحالية وتقدم فرصة هامة لتعزيز التجارة الدولية لصالح الأقتصاد، لافتاً الى ان الاحتفال بافتتاح القناة يعد احتفال ايضاً بـ”الوعد” بأن تم تنفيذ العمل الذى كان مقرراً مدته 3 سنوات في سنة واحدة فقط، قائلاً “هذه هى روح مصر الجديدة.. وهذه هي الطريقة التى ستدار بها الأمور بمصر في السنوات المقبلة”.