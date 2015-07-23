شكرى : الرئيس السيسي حريص على تدعيم علاقات مصر مع السعودية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على تدعيم أوصر العلاقة الاستراتيجية والأخوة والتضامن مع لمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم لشكرى مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير بجدة خلال زيارته التى بدأها امس والتقى خلالها ولى العهد الأمير محمد بن نايف وولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية عادل الجبير.

وقال شكرى إن هذه الزيارة تأتى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه الدائم على تدعيم أواصر العلاقة الاستراتيجية وعلاقة الأخوة والتكامل والتضامن والتى هى علاقات تفوق العلاقات الطبيعية بين الدول لما يشعر به الشعبين الشقيقين من ترابط وإخاء ومصير مشترك يعمل كل منهما على تدعيمه للاستمرار فى السير قدما بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.