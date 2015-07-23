أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شكرى : الرئيس السيسي حريص على تدعيم علاقات مصر مع السعودية

Google+ Print
شكرى : الرئيس السيسي حريص على تدعيم علاقات مصر مع السعودية شكرى : الرئيس السيسي حريص على تدعيم علاقات مصر مع السعودية

وزير الخارجيه

أكد وزير الخارجية سامح شكرى حرص الرئيس عبد الفتاح الدائم على تدعيم أوصر العلاقة الاستراتيجية والأخوة والتضامن مع لمملكة العربية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم لشكرى مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير بجدة خلال زيارته التى بدأها امس والتقى خلالها ولى العهد الأمير محمد بن نايف وولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية عادل الجبير.

وقال شكرى إن هذه الزيارة تأتى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه الدائم على تدعيم أواصر العلاقة الاستراتيجية وعلاقة الأخوة والتكامل والتضامن والتى هى علاقات تفوق العلاقات الطبيعية بين الدول لما يشعر به الشعبين الشقيقين من ترابط وإخاء ومصير مشترك يعمل كل منهما على تدعيمه للاستمرار فى السير قدما بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة