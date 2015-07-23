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«الإنقاذ النهري» توسع نطاق البحث بعد العثور على جثمان أحد ضحايا حادث المركب النيلي

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«الإنقاذ النهري» توسع نطاق البحث بعد العثور على جثمان أحد ضحايا حادث المركب النيلي «الإنقاذ النهري» توسع نطاق البحث بعد العثور على جثمان أحد ضحايا حادث المركب النيلي

الإنقاذ النهري -أرشيفية

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني، إن قوات الإنقاذ النهري  تكثف جهودها للبحث عن باقى ضحايا المركب النيلى الذى تعرض لحادث اصطدام بأحد الصنادل مساء أمس .
> كما تقوم الأجهزة المختصة وفرق الإنقاذ بتوسيع نطاق البحث على مسافات متباعده حيث عثر على جثمان أحد الضحايا بمنطقة بعيدة بنهر النيل .

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