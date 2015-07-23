«الإنقاذ النهري» توسع نطاق البحث بعد العثور على جثمان أحد ضحايا حادث المركب النيلي

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني، إن قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها للبحث عن باقى ضحايا المركب النيلى الذى تعرض لحادث اصطدام بأحد الصنادل مساء أمس .

> كما تقوم الأجهزة المختصة وفرق الإنقاذ بتوسيع نطاق البحث على مسافات متباعده حيث عثر على جثمان أحد الضحايا بمنطقة بعيدة بنهر النيل .