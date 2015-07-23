مصدر بـ"الداخلية": حركة تنقلات للضباط خلال أيام

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن القيادات الجديدة التى تم ترقيتها ونقلها فى الحركة الأخيرة ستتسلم عملها الجديد فى بداية أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر، أنه من ضمن الأشخاص الذين حصلوا على ترقيات اللواء السيد جاد الحق من مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات إلى مدير مباحث الوزارة، واللواء محمود فاروق من مدير مباحث الجيزة إلى مدير الإدارة العامة للأحداث.

وأردف المصدر، أن هناك عدداً من القيادات الأمنية خرجوا معاش فى الحركة أبرزهم اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء حسن البرديسى، واللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع التدريب ومدير أمن دمياط واللواء محمد راتب مفتش الداخلية بسيناء واللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية وآخرون.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حركة أخرى للضباط تم إعدادها وسيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

وتابع المصدر، أنه تم تدعيم عدد من المحافظات الملتهبة بضباط أصحاب كفاءة مثل سيناء والمحافظات الحدودية، وتعتمد الحركة الجديدة على تدعيم أقسام وقطاعات معينة فى الوزارة مثل قسم المفرقعات لمواجهة عنف الإخوان والتفجيرات فضلاً عن تدعيم قطاع التوثيق والمعلومات للتصدى لجرائم الانترنت والمواقع التى تبث مقاطع عن التفجيرات وتتبنى الحوادث الإرهابية.

كما سيتم تدعيم قطاع الأمن العام بكوادر من الضباط، وتحريك بعض الضباط والعمداء من مديريات أمن إلى أخرى.