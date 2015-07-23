أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"الداخلية": حركة تنقلات للضباط خلال أيام

Google+ Print
مصدر بـ"الداخلية": حركة تنقلات للضباط خلال أيام مصدر بـ"الداخلية": حركة تنقلات للضباط خلال أيام
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن القيادات الجديدة التى تم ترقيتها ونقلها فى الحركة الأخيرة ستتسلم عملها الجديد فى بداية أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر، أنه من ضمن الأشخاص الذين حصلوا على ترقيات اللواء السيد جاد الحق من مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات إلى مدير مباحث الوزارة، واللواء محمود فاروق من مدير مباحث الجيزة إلى مدير الإدارة العامة للأحداث.

وأردف المصدر، أن هناك عدداً من القيادات الأمنية خرجوا معاش فى الحركة أبرزهم اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء حسن البرديسى، واللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع التدريب ومدير أمن دمياط واللواء محمد راتب مفتش الداخلية بسيناء واللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية وآخرون.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حركة أخرى للضباط تم إعدادها وسيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

وتابع المصدر، أنه تم تدعيم عدد من المحافظات الملتهبة بضباط أصحاب كفاءة مثل سيناء والمحافظات الحدودية، وتعتمد الحركة الجديدة على تدعيم أقسام وقطاعات معينة فى الوزارة مثل قسم المفرقعات لمواجهة عنف الإخوان والتفجيرات فضلاً عن تدعيم قطاع التوثيق والمعلومات للتصدى لجرائم الانترنت والمواقع التى تبث مقاطع عن التفجيرات وتتبنى الحوادث الإرهابية.

كما سيتم تدعيم قطاع الأمن العام بكوادر من الضباط، وتحريك بعض الضباط والعمداء من مديريات أمن إلى أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365