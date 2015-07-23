"الصحة": المتوفون فى حادث غرق مركب الوراق 7 أطفال و9 بالغين

وقال الدكتور خالد وشاحى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بين الوفيات 7 أطفال تتراوح أعمارهم من 2 : 11 سنة و9 بالغين تتراوح أعمارهم من 15 : 55 سنة.
وأضاف الدكتور خالد وشاحى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن المتوفين بينهم 7 ذكور و9 إناث، مشيرا إلى أن جميع المصابين من الإناث وتبلغ أعمارهم من 3 : 36 سنة.
وأوضح أن المتوفين بعضهم من أسر واحدة، مؤكدا استخراج تصاريح الدفن لـ13 جثة وباقى الجثث تحت تصرف النيابة فى مستشفى معهد ناصر ومازال هناك مصابون يتلقون العلاج.
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