إطلالتك في سهرات الصيف على طريقة النجمة بلقيس

عرفت المغنية الشابة بلقيس كإحدى أكثر النجمات أناقة في العالم العربي. وهي تشارك متابعيها بجديد إطلالاتها، وهم متطلعون لمشاهدة المزيد دائماً. فلماذا لا تجعلي بلقيس تلهمك فتتألقي في إطلالاتك أثناء ليالي الصيف الساهرة؟

تهتمّ بلقيس بكامل تفاصيل الإطلالة، ابتداء من اختيار الفستان المناسب وانتهاء بلون طلاء الأظافر؛ وهذا هو سرّ تألّقها الدائم. وبمناسبة الحديث عن الفستان المناسب، فإنّ النجمة بلقيس حريصة على أن تجد التصميم المناسب لشكل جسمها. وعلى الرغم من نحولها، فإنها تتمتع بقوام جذاب، يندرج تحت الشكل الكمثري، وتحرص على إظهاره بأجمل صورة، في جميع إطلالاتها.

التنوع في التصاميم التي تظهر بها النجمة بلقيس هو ما يُميّز إطلالاتها فعلاً. إنها ترتدي الفساتين الملكيّة ذات القصّات الواسعة، وتختار إطلالات أنثوية بفساتين ضيّقة، أنيقة. ومرات، قد تظهر بفساتين قصيرة وناعمة، لتحصل على إطلالات ناعمة وأنيقة.

على الرغم من تنوع إطلالاتها، يمكننا أن نلاحظ أن بلقيس من عشاق اللون الأبيض والألوان الفاتحة. ومن إطلالاتها البيضاء نذكر إطلالاتها بفستان المصمم السعودي محمد أشي، وإطلالتها الأنثوية الرائعة بفستان المصمّم اللبناني عباس حراجلي، بالإضافة إلى إطلالاتها بفستان طارق سنو الرائع. وعند اختيار القفطان المغربي تظهر لمستها بالألوان المشرقة .

مع إعجابنا بإطلالات بلقيس، يجب أن نشيد بتنسيقها المميّز الذي تختاره الخبيرة سارة المهنا، إذ وضعت سارة لمستها الخبيرة في مختلف إطلالات النجمة لتظهرها بشكل متكامل أمام عدسة الكاميرا.