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أجمل تصاميم البدلات الرجاليّة من "توم فورد"

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أجمل تصاميم البدلات الرجاليّة من "توم فورد" أجمل تصاميم البدلات الرجاليّة من "توم فورد"

الخميس 23-07-2015 14:18

قدّم Tom Ford مجموعته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2016 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك للألبسة الرجاليّة الجاهزة ، وتمحورت المجموعة حول البدلات الرسميّة، التي يبرع في تصميمها Ford والتي تعتبر المفضّلة عند نجوم هوليوود.
وفي هذه المجموعة، استوحى من حقبات تاريخيّة عدّة ، حيث عاد إلى زمن الخمسينيّات واستوحى منه القصّات الكلاسيكيّة مع الصدريّة، وساعات الجيب مع السلسلة المعدنيّة. ومن ثمّ انتقل إلى فترة الستينيّات مع ربطات العنق العريضة. ومن بعدها حقبة الثمانينيّات مع الأقمشة اللامعة واللمسات العصريّة. وقد تنوّعت ألوان البدلات بين الأسود، الرمادي، الأزرق، الأحمر، الأخضر، وبعض الألوان المعدنيّة. وقد رأينا في هذه المجموعة دمجاً بين الجرأة والكلاسيكيّة، وبخاصّة لناحية الأقمشة المُعرّقة أو اللامعة.
إن كنت مقبلاً على مناسبة فاخرة، اختر من هذه التصاميم البدلة التي تعجبك من مجموعة Tom Ford لموسم ربيع وصيف 2016 وتألّق بأناقة فاخرة عصريّة وشبابيّة بامتياز.

 

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