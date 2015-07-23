أمن القليوبية: جنازة عسكرية للشهيد أمين شرطة "صلاح صدقى"

أكد اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية على إقامة جنازة عسكرية لأمين الشرطة صلاح صدقى الذى استشهد اليوم الخميس أثناء مشاركته فى مطاردة بعض العناصر الإجرامية.

وأضاف مدير الأمن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جارى الاتصال بأهلية الشهيد لأخذ موافقتهم على إقامة جنازة عسكرية للشهيد.

وأكد اللواء عبد العظيم، أنه حال موافقة الأهل سيتم عمل جنازة عسكرية تليق بالشهيد الذى ضحى بحياته من أجل الوطن، ومن جانبه أكد العميد حسام أبو جبة مأمور مركز الخانكة على تحرك جثة الشهيد للتشريح بمستشفى بنها، موضحا أن أهلية الشهيد طالبوا بإقامة الجنازة العسكرية محل إقامته بشبرا الخيمة.

كان استشهد اليوم الخميس، أمين الشرطة صلاح صدقى من قوة مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء مشاركته فى مطاردة بعض العناصر الإجرامية.

تلقى اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية إخطارًا بالواقعة، وتبين إصابة أمين الشرطة بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه إلا أنه استشهد متأثرًا بإصابته.

وكان أمين الشرطة ضمن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة قامت فجر اليوم بحملة لضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وبحوزتهم أسلحة نارية، وحال مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

تمكنت الحملة من ضبط 2 من العناصر الإجرامية وأصيب أحدهما بطلقتين خلال المطاردة وسيارتين مبلغ بسرقتهما والأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة تحديد وتم ضبط المتهمين الهاربين، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.