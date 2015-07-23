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أولياء الأمور يحتجون لتخفيض سن القبول برياض الأطفال بالمدارس التجريبيبة بالغردقة

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أولياء الأمور يحتجون لتخفيض سن القبول برياض الأطفال بالمدارس التجريبيبة بالغردقة أولياء الأمور يحتجون لتخفيض سن القبول برياض الأطفال بالمدارس التجريبيبة بالغردقة

وقفة احتجاجية لأولياء الأمور بالغردقة

نظم عدد من أولياء الأمور بمدينة الغردقة وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة البحر الأحمر للمطالبة بالنزول بسن القبول برياض الأطفال بالمدارس التجريبية لخمس سنوات وذلك بعد أن تم استبعاد مئات الأطفال من القبول والارتفاع بسن القبول برياض الأطفال لخمس سنوات و8 أشهر وحرمان من هو دون هذه السن من الالتحاق بالمدارس التجريبيبة.
> وأكد أولياء الأمور أن أبناءهم فوق خمس سنوات سيتم حرمانهم من الالتحاق بالمدارس التجريبية العام المقبل لتجاوزهم سن القبول برياض الأطفال.
> والتقى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بأولياء الأمور المحتجين، مؤكداً نه سيتخذ إجراءات للنزول بالسن وقرر تكليف مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ومديري المدارس التجربية للاجتماع للنزول بسن القبول برياض الاطفال الي 5 سنوات وحسب الكثافة بكل مدرسة.

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