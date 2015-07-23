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دفعة جديدة من الإعانات المالية لأسر السجناء في جازان

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    بدأ القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان أمس توزيع دفعة جديدة من شيكات الإعانات العاجلة لأسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة والواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

وأوضحت رئيسة اللجنة عائشة بنت شاكر الزكري أن هذه الدفعة تشمل "28" أسرة من سكان القرى الحدودية والقطاع الجبلي تقديراً لظروفهم المعيشية بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل أسرة.

وبينت في ختام تصريحها أن اللجنة صرفت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان 27 شيكاً مماثلة بقيمة إجمالية بلغت 81 ألف ريال.

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