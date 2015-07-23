السالم رعى احتفالات العيد في حوطة بني تميم

رعى محافظ حوطة بني تميم مساعد بن عبدالرحمن السالم بحضور وكيل المحافظة عناد بن نجر العجرفي ورئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم بالنيابة محمد بن عبدالله الداود وعدد من المسؤولين والمواطنين والمقيمين، احتفالات عيد الفطر المبارك التي نظمتها بلدية المحافظة.

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدىء بآيات من كتاب الله الكريم ثم ألقى مدير إدارة التعليم في محافظتي حوطة بني تميم والحريق سعود بن ناصر العثمان كلمة الاهالي، هنأ خلالها القيادة الرشيدة والمواطنين والامتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وشكر البلدية على جهودها المتميزة لانجاح هذه المناسبة السعيدة.

بعد ذلك قدمت مجموعة من أطفال جمعية انسان بالمحافظة بطاقات تهاني وباقات من الورود على المحافظ والحضور. تلا ذلك فقرة شعرية للشاعر مانع بن شلحاط، ثم شيلة للمنشد مبارك الدوسري فعروض للألعاب النارية، وتوالت بعدها فقرات الحفل الأخرى. وفي نهاية الحفل الخطابي اقيمت العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والمسؤولون.