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وصول 5248 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس

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وصول 5248 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس وصول 5248 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن استقبال ميناء الأدبية بالسويس، اليوم الخميس، السفينة ولين هولت شولتى و على متنها 5248 طن كيماويات قادمة من دمياط.

و أضاف بيان صادر من الهيئة أنه فى إطار ما يشهده ميناء سفاجا من استقبال و مغادرة العمالة المصرية بالخليج لقضاء أجازات الأعياد يستعد ميناء برفع درجة الاستعداد لمغادرة العمالة بعض قضاء أجازات الأعياد مع ذويهم حيث تم تخصيص ثلاث عبارات و هى امانة و القاهرة و مسرة لنقلهم كما تم التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء من جمارك و شرطة و حجر صحى .

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 361 راكب و 21 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بوسيدون و على متنها 30 راكب و 30 شاحنة كما يغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 814 راكب و 32 سيارة و 7 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 549 راكب و 20 سيارة و 8 شاحنة كما.

 يستعد ميناء الغردقة لاستقبال العبارة الرياض و على متنها 590 راكب و 65 سيارة ، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 390 راكب منهم 223 معتمر و 5 باص عمرة و 3 سيارة و 8 شاحنة.

 على جانب اخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 282 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 15 سيارة ملاكى و 9 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 49 راكب و 44 شاحنة.

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