وصول 5248 طن كيماويات لميناء الأدبية بالسويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن استقبال ميناء الأدبية بالسويس، اليوم الخميس، السفينة ولين هولت شولتى و على متنها 5248 طن كيماويات قادمة من دمياط.

و أضاف بيان صادر من الهيئة أنه فى إطار ما يشهده ميناء سفاجا من استقبال و مغادرة العمالة المصرية بالخليج لقضاء أجازات الأعياد يستعد ميناء برفع درجة الاستعداد لمغادرة العمالة بعض قضاء أجازات الأعياد مع ذويهم حيث تم تخصيص ثلاث عبارات و هى امانة و القاهرة و مسرة لنقلهم كما تم التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء من جمارك و شرطة و حجر صحى .

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 361 راكب و 21 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بوسيدون و على متنها 30 راكب و 30 شاحنة كما يغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 814 راكب و 32 سيارة و 7 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 549 راكب و 20 سيارة و 8 شاحنة كما.

يستعد ميناء الغردقة لاستقبال العبارة الرياض و على متنها 590 راكب و 65 سيارة ، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 390 راكب منهم 223 معتمر و 5 باص عمرة و 3 سيارة و 8 شاحنة.

على جانب اخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 282 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 15 سيارة ملاكى و 9 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 49 راكب و 44 شاحنة.