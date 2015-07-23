الرئيس الإسرائيلى يلتقى نظيرته الكراوتية

التقى الرئيس الإسرائيلى رؤوفين رفلين اليوم الخميس، نظيرته الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش لبحث الاتفاق النووى الإيرانى وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر راديو "صوت إسرائيل" أن رفلين أكد خلال اجتماعه مع نظيرته الكرواتية، التى تزور إسرائيل حاليا، ضرورة إطلاق مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطينى.

وحول الاتفاق النووى الإيرانى، قال الرئيس الإسرائيلى إن "إيران لا تشكل تهديدا نوويا فحسب، وإنما تغذى وتدعم المنظمات الارهابية فى غزة واليمن ولبنان وسوريا".

>