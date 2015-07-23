هانى المسيرى: وصول أول دفعة لأوتوبيسات فولفو للانضمام لأسطول النقل العام

أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اليوم، أنه تم وصول أول أتوبيس فولفو جديد للإسكندرية من ضمن عقد الـ 150 أتوبيسا، والذى تم تجميعه بمصنع غبور لتجميع الأتوبيسات بالعين السخنة، ويتميّز الأتوبيس باشتماله على محرك فولفو 290 حصان و6 سلندر ويورو 3 وتبريد مياه وتربو تشارجر، بالإضافة إلى الچيربوكس هيدرماتيكzf، والسرعة مقيدة عند 80 كم/ساعة.

وتابع "تتميز الأتوبيسات بتعليق وسادات هوائية فولفو adjusted، لها إمكانية الرفع والخفض من مستوى الأرض لتسهيل الركوب، وأيضًا الميل ناحية اليمين لتسهيل ركوب ذوى الاحتياجات الخاصة، ويبلغ طول الأتوبيس 12,20 متر وعرضه 2,5 متر وارتفاعه 3,10 متر، وسعة الأتوبيس 90 راكبا منهم 36 جلوس.

وأشار المسيرى إلى أنه سيتم قبل نهاية يوليو الجارى استلام 30 أتوبيس فولفو أخرى بمعدل 4 أتوبيسات يوميا، مضيفً "جارى العمل على قدم وساق لتجميع الـ 150 أتوبيسًا".

وصرح المسيرى بأنه جارى إعداد الترتيبات والإجراءات لشراء عدد 15 أتوبيسا سكانيا من الشركة الهندسية لصناعة الأتوبيسات، موضحا أنه جارى الانتهاء من المرحلة الخامسة لرفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر لعدد 15 أتوبيسا أخرى وعدد 2 ترام رمل و2 ترام المدينة خلال يوليو الجارى، كاشفا عن أنه خلال افتتاح المرحلة الخامسة سيتم افتتاح ترام كافيه رقم2 وجاردن كافيه لتنشيط السياحة ورفع كفاءة وتطوير محطة الرمل.

وتقدم المسيرى بالشكر إلى اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية والفريق المعاون، له لما بذلوه من جهد كبير فى إنجاح هذه المنظومة، وناشد المحافظ على المواطنين استخدام هذه الوسائل لتخفيف العبء عن الشارع السكندرى.