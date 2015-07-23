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أحذر الإفراط فى تناول المهدئات يعرضك للإدمان والوفاة

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أحذر الإفراط فى تناول المهدئات يعرضك للإدمان والوفاة أحذر الإفراط فى تناول المهدئات يعرضك للإدمان والوفاة
كثير من الأشخاص يجهلون حجم الإضرار الصحية التى يتعرضون لها نتيجة إفراطهم فى تناول الأدوية التى تندرج تحت مسمى المهدئات والتى يتناولونها بسبب شعورهم ببعض الضيق أو الاكتئاب أو حتى تعرضهم لبعض المواقف الصعبة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن استخدام الأشخاص للأدوية المهدئة لفترات طويلة، أو أفراطهم فى تناولها بدون استشارة الطبيب المختص، يساهم فى تعرضهم لبعض المشاكل والأضطرابات فى الجهاز العصبى ومما يؤثر على الناحية العصبية والنفسية والاجتماعية، وأهمها":

1)قلة النوم بصورة طبيعة وحدوث الأرق.
>2)الإصابة بالاكتئاب.
>3)التوتر العصبى.
>4)التهاب الأعصاب الطرفية ووجود رعشة بالأطراف.
>5)حدوث اضطرابات بالذاكرة وضعف الذاكرة.
>6)اضطرابات فى الوعى والسلوك.
>7)ضعف الدورة الدموية المخية.
>8)حدوث الأدمان نظرا لاستخدامه لفترات طويلة.
>9)التأثير على الحياة الاجتماعية والمعاملات الاجتماعية.

ويستكمل د. عياد قائلا: "يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مهدئة أو مضادات الاكتئاب ضرورة توخى الحذر عند استعمالها لتجنب تعرضهم لبعض المخاطر الصحية مثل الأدمان وغيرها من الأمراض السابق ذكرها كما فى بعض الحالات تساهم المهدئات فى الوفاة الشخص.

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مصر 365