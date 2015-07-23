مقتل 42 من عناصر داعش جنوب الموصل

كشف العميد محمد الجبورى فى شرطة نينوى اليوم الخميس عن مقتل 42 من عناصر تنظيم داعش بالقرب من بوابة الموصل 400/كم شمال بغداد.

وقال الجبورى إن سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق انفجرت عند مرور رتل لعناصر تنظيم داعش لدى دخوله بوابة مدينة الموصل من الجهة الجنوبية ما اسفر عن مقتل 42 منهم بينهم قياديون وإصابة 18 اخرين.

وأضاف الجبورى أن الرتل كان عائدا من قضاء بيجى بعد خوضه معارك هناك ما سبب استياء كبيرا في صفوف التنظيم الذي فرض على اثره حظرا للتجوال فى الجانب الايمن من مدينة الموصل .

وأشار الجبورى الى أن هذه أول مرة يفرض حظر التجوال بعد سيطرة التنظيم على مدينة الموصل في العاشر من يونيو من عام 2014 .

من جهة اخرى كشف مصدر في وزارة البيشمركة الكردية اليوم عن قصف طائرات التحالف الدولي لأربعة مخازن للأسلحة والأعتدة لتنظيم داعش فى شمال وشرق الموصل.

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