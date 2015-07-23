مصادر فى التحالف العربى: أكبر جسر جوى سينطلق إلى عدن خلال الساعات

أكدت مصادر فى التحالف العربى لحماية الشرعية فى اليمن أن أكبر جسر جوى سينطلق إلى عدن خلال الساعات القادمه دعما للمقاومه والجيش الوطنى.

ونقل موقع هنا عدن الاخبارى عن هذه المصادر أن الجسر الجوى سيكون له الدور الاكبر فى الاستعداد لتحرير محافظتى لحج وأبين وتعز من الميليشيات.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى أمر بتأمين طائرات شحن تابعة للقوات الجوية السعودية لنقل المساعدات الانسانية من مستودعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة شرورة إلى محافظة عدن.. تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمنى.

وقد وصلت أمس طائرة عسكرية سعودية إلى مطار عدن الدولى أمس الأربعاء تحمل عشرين طنا من المواد الغذائية.

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