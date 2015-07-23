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اغتيال مسئول كبير موالى للحوثيين فى حضرموت

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اغتيال مسئول كبير موالى للحوثيين فى حضرموت اغتيال مسئول كبير موالى للحوثيين فى حضرموت
أكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التى يسيطر عليها الحوثيون، مقتل مدير عام مديرية شبام بمحافظة حضرموت صالح غالب بن عبدات ومرافق له يدعى حداد على السفرة برصاص عناصر إرهابية فى منطقة الحزم بشبام.

وقال مصدر أمنى بمديريات الوادى والصحراء إن مدير عام مديرية شبام قتل فى كمين مسلح أثناء مروره بسيارته بين مدينة شبام ومنطقة الحزم بمعية مرافقه".. مشيرا إلى أن عناصر إرهابية من تنظيم ما يسمى أنصار الشريعة أطلقوا وابلا من الرصاص بصورة مباشرة على سيارة مدير عام شبام بعد اعتراضهم لها مما أدى إلى استشهاده واستشهاد المواطن حداد على السفرة على الفور.

وشغل الكثيرى عدة مناصب فى إدارة الأمن السياسى بحضرموت وعين مؤخرا مديرا عاما لمديرية شبام من قبل الحوثيين.

وكانت محافظة حضرموت قد شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة اغتيالات طالت العديد من القيادات الأمنية والعسكرية وعدداًمن الشخصيات السياسية والإجتماعية.
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