ديلى بيست: سياسى عراقى يضغط على الكونجرس لدعم جيش جديد من قوات صدام

قالت صحيفة ديلى بيست إن رجل أعمال عراقى بدعم من سيناتور أمريكى وضابط فى وكالة الاستخبارات المركزية سابقين، يعملون على حشد الضغط على الكونجرس لتمويل جيش عراقى خاص من السنة، يقوده ضباط سابقون فى نظام صدام حسين، فى مواجهة تنظيم داعش.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، "أن مضر شوكت، رجل الأعمال العراقى السنى ورئيس جبهة الخلاص الوطنى، قال إنه يحشد جيش سنى مستقل لمواجهة عناصر داعش وتحرير الأراضى الضخمة التى يسيطر عليها التنظيم الإرهابى داخل العراق". مضيفا أن رجاله على استعداد للقتال دون مساعدة من الحكومة المركزية فى بغداد.

وتوضح الصحيفة أن شوكت تعاقد مع إحدى شركات الضغط فى واشنطن لمساعدته فى فتح جبهة ثانية لحملته داخل الكونجرس. الشركى التى يديرها السيناتور السابق ستيف سيمز واثنان من المساعدين السابقين فى الكونجرس، سوف تعمل على ترتيب لقاءات لشوكت مع المشرعين الأمريكيين ووسطاء السلطة، الذين يمكنهم أن يدعموا جهوده ورؤيته للحصول على مساعدة واشنطن.

وقال شوكت فى تصريحات للديلى بيست: "امنحونى الفرصة ليكون لدينا مقاتلين سنة ضد داعش". وأصر البرلمانى العراقى السابق، الذى يحتفظ بتاريخ طويل من التعاون مع الاستخبارات الأمريكية، لأنه داعش يتشكل من سنة، فإن مقاتلين من نفس الفصيل هم وحدهم الذين يمكنهم مواجهته.

وحذر أن قيام الميليشيات الشيعية العراقية بهذه المهمة من شأنه أن يمنح طهران مزيدا من النفوذ داخل الحكومة العراقية، ذات الأغلبية الشيعية، فى بغداد. وأوضح شوكت أن الجيش الجديد سوف يقوده ضباط سابقون، مشيرًا إلى أن أولئك الرجال خدموا فى نظام الرئيس السابق صدام حسين.

لكن تقول الصحيفة إن الاستعانة بضباط من نظام صدام هى أول نقاط الجدل فى خطة شوكت، إذ أن أولئك الضباط تمت الإطاحة بهم عندما قامت قوات الاحتلال الأمريكية بحل الجيش العراقى فى 2003، بينما يرغب هو فى إعادتهم فى الزى العسكرى. وسوف يقود أولئك الضباط نحو 10 آلاف مقاتل من داخل الموصل والقرى المحيطة، أكد شوكت أنهم على استعداد لخوض المعارك بمجرد تسليحهم.

وقام شوكت بزيارة لواشنطن، الأسبوع الماضى، وقال إنه التقى مع أكثر من عشرة من أعضاء الكونجرس، من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بما فى ذلك رؤساء لجان القوات المسلحة فى كل من مجلس الشيوخ والنواب، جون ماكين وإيد رويس.

وأعرب عن ثقته أن إحدى اللجنتين أو كلتاهما، سوف تعقد لجنة استماع، هذا العام، حول جهود السنة فى التخلص من داعش فى العراق. وتشجع إدارة الرئيس باراك أوباما، على التحاق مزيد من السنة للقتال، ولاسيما عبر جهود الحكومة العراقية المركزية.

غير أن شوكت يرغب فى جيش منفصل، بعيدا عن بغداد، وهو ما يجعل خطته أكثر راديكالية من غيرها حيث يريد أن ينأى بقواته بعيدا عن حكومة حيدر العبادى، رئيس الوزراء الشيعى. وقال رجل الأعمال العراقى: "لا أريد أن أعمل تحت إداراته لأننى سوف أفقد قاعدة الدعم الداخلى من جبهة الخلاص الوطنى".



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