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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد شوارع المدينة ويطالب بصيانة كل المرافق

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تفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، بمرافقة العميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الاقصر وعدد من مسئولى الطرق والنظافة والبساتين والكهرباء، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عدداً من المناطق والشوارع الحيوية بالمدينة، بدأ الجولة بتفقد منطقة جزيرة العوامية وساحة أبو الحجاج وشوارع المحطة والكرنك وطريق الكباش ونجع الطويل وشرق السكة.

وطالب محافظ الأقصر، خلال جولته، مسئولى الكهرباء بضرورة إجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة وزيادتها فى بعض المناطق، وتوحيد لون وشدة الإضاءة بكل الشوارع، مشدداً على مسئولى الطرق بسرعة الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية، خاصة مداخل المدينة التى تربطها بالمدن والمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى دراسة توسيع بعض الشوارع والميادين لتخفيف الضغط المرورى وتسهيل حركة المشاة والسيارات بشكل آمن، كما وجه تعليماته لمسئولى النظافة والبساتين بأهمية إصلاح صناديق القمامة التالفة وتنسيق الأشجار والنخيل والمساحات الخضراء.

وأكد "بدر" ضرورة إجراء أعمال الصيانة لكل المرافق بشوارع الأقصر بشكل دورى منتظم وعدم قصر هذه الأعمال على المناسبات فقط، وشدد على كل المسئولين الالتزام بسير الأعمال بشكل دقيق وفقاً لخطة تطوير الأقصر بما يعيد لها مكانتها العالمية، مشيراً لعدم التهاون مع أى مقصر، وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى ومطالب الأهالى، واعداً بدراسة كل المشكلات التى تواجه المواطن الأقصرى وإيجاد أنسب الحلول لها.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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