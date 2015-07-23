بالصور: كارولين تنجب توأميها في أمريكا بولادة طبيعية وهكذا هنأها النجوم الأتراك

عمان- سميرة حسنين

أنجبت الممثلة الألمانية الأصل- التركية الجنسية ويلما إيليس الشهيرة بكارولين توأميها بولادة طبيعية في مدينة شيكاغو بأمريكا ، ولم يأت التوأمان ولدين كما توقع جمهورها في أشهر حملها الأخيرة بل أنثى وزنها (2 كيلو و500 غرام) و ذكر يبلغ وزنه (3 كيلو و غرام400 ،ورافقها زوجها رجل الأعمال كريم جوش طوال الوقت.

وأكد كريم جوش زوج ويلما إيليس ووالد التوأمين بأن صحة الأم والطفلين جيدة ومطمئنة وعلى مايرام.

وقد شكرت ويلما إيليس الله على هبته وعطيته العظيمة لها بكلمات مؤثّرة عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "ظهر لي سر الحياة بنفسه، الحمد والشكر العظيم لله ".

وقد تلقت ويلما آلاف التهاني من متابعيها الأتراك والألمان والعرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي،كما هنأها عدد كبير من زملائها من نجوم ونجمات تركيا مؤكدين لها أن جمالها كامرأة زاد بعد أن أصبحت أماً جذابة،وكانت معظم التهاني الموجهة لها من معجبيها الأتراك تختم بكلمة : ما شاء الله، منعاً للحسد.