إيما واتسون تنجو من محاولة اختطاف بفضل سائق أجرة

استطاع سائق تاكسي أن يحبط مخطّطاً لاختطاف النجمة البريطانيّة الشهيرة Emma Watson، وذلك أثناء قيامها بتصوير فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم Beauty and the Beast في منطقة ساري جنوب شرق إنجلترا.

وذكرت صحيفة People أنّ النجمة العالميّة كانت تصوّر الفيلم في منطقة ساري جنوب شرق إنجلترا في أستوديوهات Shepperton.

وكان سائق التاكسي قد استمع لحديث المخطّطين لاختطاف Emma ، حيث كانوا يتحدّثون لغة أجنبيّة، ولم يتوقّعوا أن يفهمهم سائق التاكسي، وهذا ما فضح مخطّطهم.

يذكر أنّ فيلم Beauty and the Beast الذي تؤدّي Emma دور البطولة فيه، تدور قصّته حول تحوّل أحد الأمراء إلى وحش على يد ساحرة، ولم تكتف بتحويله، بل حوّلت كلّ العاملين في القصر من الخدم إلى أدوات منزليّة، واشترطت، لكى يعودوا إلى حالتهم الطبيعيّة، أن يتعلم الأمير كيف يحبّ... وتتطوّر الأحداث لتدخل فتاة جميلة إلى حياته وتكتشف أنّ الوحش يملك قلباً طيّباً رغم ملامحه البشعة، وتقع في حبّه وينتهى الفيلم، وبالفعل يزول أثر السحر عن الأمير المسحور...