بالصور: أيتن عامر تحتفل بزفافها ولماذا بكت شقيقتها وفاء؟

القاهرة:مروة عبد الفضيل تصوير :شريف عبد ربه

في ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة وفي حفل ضخم استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، احتفلت الممثلة الشابة أيتن عامر بزفافها على مدير التصوير محمد عز العرب في أحد الفنادق الكبرى.

ارتدت أيتن فستان زفاف كان مثار إعجاب الحضور. ورقصت العديد من الرقصات مع عريسها وبرفقة بعض صديقاتها سواء خارج الوسط الفني أو داخله حيث حضر كل من الفنانين إلهام شاهين وفيفي عبده وابنتاها عزة مجاهد وهنادي، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وأيمن عزب ومحمد رمضان وروجينا وزوجها نقيب الممثلين أشرف زكي وصبري فواز وزوجته ومجدي كامل ولقاء سويدان ومها أحمد وغادة إبراهيم ورحاب الجمل وشريف باهر والمغنية الشعبية أمينة والإعلامية أميرة عبد العظيم وبوسي شلبي ومصطفى قمر ونبيلة عبيد وابنة شقيقتها الممثلة أميرة هاني وإيمي وهبة مجدي وآخرون.

سقطت من وفاء عامر رغماً عنها دموع الفرح بأيتن التي تعتبرها وفاء ليست شقيقتها فقط بل ابنتها حيث قضت أيتن السنوات الأولى من عمرها مع وفاء بعيداً عن والدتها التي تواجدت أمس وعيناها مليئتان بالفرحة حيث تعد أيتن أصغر بناتها الأربع.

ووقّع الحضور على صورة تجمع العروسين متمنين لهم أطيب الأمنيات وشاركت فيفي عبده ببعض الرقصات في الحفل الذي قام بإحيائه المطرب مصطفى قمر.

وكانت أيتن ومحمد قد تعرفا على بعضهما أثناء تصوير فيلم "زنقة ستات" الذي شاركت فيه أيتن مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم حيث كان يعمل عريسها مدير تصوير في الفيلم وبعد فترة تعارف وصداقة قليلة تمت خطوبتهما منذ شهرين وعقد قرانهما في شهر رمضان الماضي.

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدم بالتهاني لأيتن عامر وعريسها محمد وتتمنى لهما زواجاً سعيداً.