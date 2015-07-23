أعياد بيروت تجمع Raoul Di Blasio وميشال فاضل في حفل مميّز

اجتمع محبّو الموسيقى الراقية في أمسية فنيّة فريدة، ضمن فعاليّات مهرجان أعياد بيروت للعام 2015، أحياها الموسيقي العالمي Raoul Di Blasio والمؤلّف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، في إطار لبناني عالمي نوعي مميّز، حمل عنوان The Piano Duel .

افتتحت الأمسية، التي حضرها حوالى ثلاثة آلاف شخص، بمعزوفة لـ Raoul Di Blasio قدّماها سويّاً وسط تفاعل جماهيري لافت، لينطلق الحفل في جوّ رومانسي، جمع بين الروح الكلاسيكيّة والشبابيّة العصريّة.

وتقاسم ديبلازيو وفاضل المسرح، وتبادلا الأدوار، فعزف فاضل موسيقى ديبلازيو اللاتينيّة، وقدّم ديبلازيو موسيقى فاضل اللبنانيّة. وبين "خطرنا على بالك"، "Hasta Que Te Conoci"، "Corazon De Nino"، "Sugar Mountain"، "أنت عمري"، "يا عاشقة الورد"، "نقّيلي أحلى زهرة"و "بتوّنس بيك" اندمج الجمهور في مناخ فنّي عالمي محلّي مشترك، نادراً ما يحصل في المهرجانات العربيّة.

ولمناسبة الحفل المشترك، والتعاون الفنّي الذي سيجمعهما في المستقبل القريب، قدّم فاضل مقطوعة موسيقيّة خاصّة كرّم خلالها ديبلازيو، ليختتم الحفل، الذي شارك فيه ما يزيد عن عشرين عازفا وعازفة، بمقطوعة ميشال فاضل المعروفة "ليالينا"، والتي عزفها ديبلازيو بمشاركة فاضل.



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