مشتركة "إكس فاكتور" هند زيادي: فرصتي كانت ستكون أكبر لو شاركت في "آراب آيدول"

بابتسامتها العفوية التي كانت تطلّ بها في "برايمات" ويوميات "إكس فاكتور"، استقبلتنا المشتركة المغربية هند زيادي في منزل عائلتها بالدار البيضاء، حيث صادفنا الطفلة هبة التي سبق وشاركت في برنامج "آرابز جوت تالنت" في زيارة لها قصد تهنئتها على الوصول إلى "البرايم" النهائي، وكانت لنا مع هند هذه الدردشة:

كيف تصفين تجربة «إكس فاكتور»؟

كانت تجربة رائعة، تعلمت منها الكثير، خصوصاً الثقة في النفس والوقوف على الخشبة، لأنني طالما عانيت من رهبة المسرح، وكنت أتساءل دائماً كيف يمكن لكل هؤلاء الفنانين والفنانات الوقوف على الخشبة دون خوف، والحمد لله، استطعت فعل ذلك.

هل كنت تتوقعين الوصول إلى «البرايم» النهائي؟

صراحة، لم أكن أتوقع ذلك، أولاً لأنها المرة الأولى التي أشارك فيها ببرنامج اكتشاف للمواهب، وثانياً لأن المنافسة كانت قوية جداً مع مواهب محترفة سابقاً ولها أعمالها الخاصة.

من كان ينافس هند؟

حمزة هوساوي طبعاً.

وفي الغناء العربي؟

مجدي، لأن احتمال البقاء في فريق إليسا كان بيني وبينه.

هند وأعضاء لجنة التحكيم

كيف وجدت كل فرد في لجنة التحكيم، حسب وجهة نظرك؟

راغب علامة: كان يسمعنا جيداً، ويبدي وجهة نظره في أدائنا بغضّ النظر عما إذا كان سيعجبنا أو لا، فهو لا يجامل أحداً.

إليسا: تعطي آراءها بطريقة لطيفة وعقلانية، وكانت تعاملني بشكل خاص، معاملة أكثر من رائعة وأشكرها على كل شيء.

دنيا سمير غانم: الحنونة في لجنة تحكيم «إكس فاكتور».

هل ما زلت على تواصل مع إليسا؟

منذ قدومي إلى المغرب، لم أتواصل معها، لكنني أملك رقمها الخاص، وسأتصل بها في الأيام القادمة إن شاء الله.

أبارك لحمزة هوساوي

ما رأيك في فوز حمزة هوساوي باللقب؟

أبارك للسعودي حمزة هوساوي، هو بمثابة أخي الأكبر، ومنذ بداية البرنامج، كان المرشح الأقوى لنيل اللقب ويستحقه.

هل مازلت على تواصل مع زملائك المشاركين في البرنامج؟

بالتأكيد، مازلت على تواصل مع حمزة الهوساوي وفريق the five كلهم، وليث من فريق جيتا ناي، والمغربية ماريا نديم التي استقبلتني في المطار.

هل اختيارات الأغاني ساهمت في عدم فوزك باللقب؟

ربما، لأنني كنت أؤدي أغاني خفيفة، ولا تظهر قدراتي الصوتية.

هل كانت الكواليس مرحة كما تبدو، أم أنها مجرد تمثيل كما وصفها البعض؟

إطلاقاً، كل ما كان يعرض في يوميات «إكسترا فاكتور» كان حقيقياً، ولم يكن هناك أي تمثيل، وشخصية وائل المنصور المرحة ومقالبه ساهمت في ذلك.

كنت تتحدثين باللهجة المغربية تقريباً في جميع الريبورتاجات، هل كان هذا اقتراح من المعدّين أم هو اختيارك؟

كان اختياري أن أتحدث باللهجة المغربية أمام الكاميرا، لأنني مغربية وأعتزّ بلهجتي، حتى أن بعض المعدّين تعلموا مني بعض الكلمات المغربية، وسعدت جداً حين استعملت إليسا ودنيا كلمات مغربية للثناء على أدائي في بعض «البرايمات».

كيف وجدت الاستقبال في المطار؟

كنت أتوقع أن تستقبلني أسرتي فقط، لكنني وجدت العديد من المعجبين الذين قدموا من مختلف المدن المغربية، ورغم أن الوقت كان متأخراً، الحادية عشر ليلاً، إلا أنهم انتظروني، لذلك أشكرهم كثيراً.

"ستار أكاديمي" لا يناسبني مطلقاً

لو شاركت في برنامج مواهب آخر، كـ«آراب آيدول» أو «ستار أكاديمي»، هل كنت ستحققين نفس النجاح؟

في «آراب آيدول»، كانت فرصتي ستكون أكبر، أما «ستار أكاديمي»، فلا يناسبني مطلقاً، لأنني أفضل أن تبقى حياتي الخاصة ويومياتي بعيداً عن الأضواء.

ماذا تغيّر في هند بعد البرنامج؟

التغيير الوحيد الذي طرأ هو أن الناس أصبحت تتعرف عليّ، أما شخصيتي فلم يتغير بها شيء.

هل تنوين إكمال دراستك بعد البرنامج؟

بطبيعة الحال، سأكمل دراستي في شعبة الاقتصاد، إن شاء الله.

وهل هناك تعاقد قريب مع شركة إنتاج؟

هناك عروض عديدة خارج mbc، وأنا أدرسها الآن، لأختار ما يناسبني.

من هي الفنانة التي تتمنين أن تحققي نفس نجاحها بعد سنوات؟

شيرين وأسماء المنور.

ومن الفنان الذي تتمنين أن يجمعك به «ديو» في يوم من الأيام؟

نجمي المفضل ماجد المهندس.

فسحة رمضان

هل قضيت رمضان في المغرب؟

أكيد، رمضان في المغرب له طابعه الخاص.

هل تساعدين والدتك في المطبخ؟ وماذا تحضّرين؟

تضحك: الكل يساعد في تحضير مائدة الفطور، ودائماً ما أحضّر المعجنات (السباغيتي).

ما هي أكلتك المفضلة؟

المعجنات طبعاً والسلطة.

كلمة لقراء «سيدتي»؟

أولاً أشكر مجلة «سيدتي» على دعمها وتتبعها، وأقول لقراء «سيدتي» ولكل من دعم هند وصوّت لها، شكراً لكم وأحبكم جميعاً

أجواء عائلية

هند زيادي استقبلتنا في بيت أسرتها بالحي المحمدي بالدار البيضاء، ووجدنا في استقبالنا والدتها وأختها سهام وابنتها هبة، وعمتها وبناتها ووالدها. وهند، كالعادة، حافظت على إطلالتها البسيطة التي كانت تظهر بها خلال «برايمات» ويوميات «إكس فاكتور»، حيث كانت ترتدي فستاناً أسود طويلاً وجاكيت جينز.

تبدو هند مرتبطة جداً بوالدها عبد الرحيم زيادي، حيث أكدت أنه لطالما ساندها وشجّعها على صقل موهبتها وإظهارها، ورافقها إلى تجربة أداء «إكس فاكتور»، وخلال لقائنا معها كان هو من يلتقط لها الصور، وعلامات الفخر بابنته التي وصلت إلى «البرايم» النهائي في «إكس فاكتور» بادية عليه. وتعتبر هند نفسها محظوظة بأسرتها وعائلتها التي تساندها منذ بداية البرنامج، وتعدّ هذا الدعم أحد أسباب نجاحها لحد الآن

هند ومواقع التواصل الاجتماعي

أكدت هند خلال الدردشة استمرار تواصلها مع المعجبين عبر الـ«إنستغرام» و«الفيس بوك» والـ«تويتر» بعد البرنامج. وقالت إن الفنان يحتاج دائماً للتواصل مع المعجبين. حتى أنها نشرت صورة على حسابها في الـ«انستغرام» وعلّقت عليها: «أثناء الحوار مع مجلة سيدتي» . وحصلت الصورة على أكثر من 1300 إعجاب خلال يومين.

هبة تزور هند

فوجئنا بتواجد الطفلة المغربية هبة التي لمع اسمها في «آرابز غوت تالنت»، والتي حضرت إلى بيت هند خصيصاً لتعبّر لها عن إعجابها بصوتها ومساندتها لها. وقالت هبة لـ«سيدتي» إنها صوّتت كثيراً لهند وتمنّت أن يكون لقب «إكس فاكتور» مغربياً