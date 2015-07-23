10 جزر لإجازة هادئة على ضفاف "الأزرق الكبير"

ينتظر الكثيرون إجازاتهم الصيفية لقضاء عطلة هادئة بعيدة عن ضغوطات الحياة وهمومها؛ "سيدتي نت" يقترح على القارئات اختيار واحدة من الجزر الآتية، لضمان الراحة والاسترخاء وسط أجوء الطبيعة الهادئة، على ضفاف "الأزرق الكبير":

1- "إيستر": تبعد هذه الجزيرة البركانية 2240 ميلاً عن سواحل المحيط الهادئ لدولة "تشيلي"، وتشتهر بانتشار التماثيل، التي كان بناها سكانها الأصليون في الفترة الممتدة ما بين 1250 و1500، مع الإشارة إلى أن أكثر من نصف هذه التماثيل نقل في وقت سابق من المكان. علماً أن الجزيرة تضمّ، حالياً، 887 تمثالاً.

2- "أولونغدو": تقع هذه الجزيرة وسط بحر اليابان، على السواحل الكورية الجنوبية، وتتألف من الصخور البركانية. هناك، يستطيع الزائر ممارسة أنشطة الصيد والسير وسط الجبال والقيام برحلات بحرية بالقوارب، مع اتباع نصيحة عدم تفويت تذوّق الطبق الكوري الشهير "هو"، الذي يتكوّن من الأسماك النيئة.

3- "سان جوان": تتميز مجموعة جزر "سان جوان" بالولايات المتحدة الأمريكية بمناظرها الطبيعية الخلابة. يمكن الذهاب إليها عن طريق القارب من ولاية "واشنطن". إلى جانب الهدوء والاسترخاء، يحلو فيها التنزه وركوب الدراجة ومشاهدة حيتان "الأوركا".

4- "جزر سليمان": تقع مجموعة جزر "سليمان"، التي تضمّ مئات الجزر جنوب المحيط الهادئ شرق دولة "بابوا غينيا الجديدة". تشتهر "تيتيبار" بينها بأنها موطن لبعض المخلوقات الغريبة والنادرة، سواء فوق مياه الجزيرة أو تحتها.

5- "لوس رويس": يضمّ هذا الأرخبيل الواقع شمال السواحل الوسطى لدولة "فنزويلا" نحو 350 جزيرة و280 نوعاً من الأسماك، ويتكشّف عن شواطئ خلابة ذات رمال بيضاء.

6- "سيلي": تتكوّن هذه الجزر من 140 جزيرة، إلا أنّ 5 منها مأهولة بالسكان. تقع جنوب غرب المملكة المتحدة، وتحضن "تريسكو" من بينها قلعة "كرومويل"، التي يعود تاريخ تشييدها إلى القرن السابع عشر.

7- "مونيريكي" : جزيرة غير مأهولة بالسكان؛ لكنها مقصد للسائحين الراغبين في الاسترخاء وصفاء الذهن. تقع في المحيط الهادئ، وتتميز بمياهها الزرقاء الصافية ورمالها البيضاء اللامعة.

8- "أوركني": تقع هذه الجزر شمال "اسكتلندا"، وتعدّ وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والهدوء. تشكّل موطناً لمجموعات واسعة من المخلوقات، مثل: الحيتان والدلافين والبطاريق والفقمات وثعالب الماء والماشية.

9- "بينجو": تقع هذه الجزر على السواحل التايوانية، وتتألف من 64 جزيرة، وتبدو مكاناً مثالياً لممارسة الرياضات المائية. لعلّ ما تشتهر به خصوصاً هو حجر على شكل قلب مزدوج مكون من البازلت والمرجان، كان استخدمه الصيادون لسنوات كمصيدة للأسماك.

10- "فيناندو دي نورونها": يضمّ الأرخبيل 21 جزيرة تقع على بعد 220 ميلاً من السواحل البرازيلية. بعد أن تمّ إعلانها متنزهاً بحرياً وطنياً في سنة 1988، لا يسمح الأخير بتواجد أكثر من 420 زائراً في المرة الواحدة، ممّا يعطى فرصة أكبر للاستمتاع بالشواطئ ذات المياه الخلابة، التي تعجّ بالدلافين وسلاحف البحر. هناك، يحلو تأمّل شلالات المياه!

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