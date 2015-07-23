مفتي الجمهورية يهنئ السيسي والجيش والشعب بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الخميس القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة البواسل قادة وضباطاً وجنوداً، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد فضيلة المفتى فى بيان له أن السنين التى مضت على ثورة يوليو أظهرت الحقيقة الثابتة لانحياز الجيش المصري لمصلحة شعبه، وأكدت في المقابل ثقة الشعب المصري بقواته المسلحة قادة وضباطا وأفرادا؛ بما يمثل الحقيقة التى تدعمها الأيام وتزيدها العقود الزمنية ثباتا في أعماق الأرض المصرية.

وقال فضيلة المفتى “أن الأعياد المصرية تتوالى فإننا إذ نحتفل هذه الأيام بثورة يوليو سنحتفل ويحتفل العالم أجمع بافتتاح قناة السويس الجديدة والتي تمثل نقلة حضارية تاريخية لمصر “.

ووجه فضيلة المفتى رسالة إلى الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة قائلاً: إن ذكرى يوليو تؤكد أن ما يربط الجيش وشعبه أقوى وأبقى من أي شيء فللشعب جيش يحميه مهما كانت الأخطار، وللجيش شعب يدعمه مهما كانت التحديات.