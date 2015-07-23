بالفيديو.. نجل عبد الناصر: «السادات» و«مبارك» وأعوانهم حطموا إنجازات ثورة يوليو

أكد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو جسدت تطلعات الشعب وأهدافه.

واتهم الرئيس الراحل أنور السادات، بأنه حطم إنجازات الثورة، ووصف الانفتاح الاقتصادي الذي أقره السادات عام 1974 بـ”الملعون”.

وأضاف “عبد الناصر”، خلال لقاء خاص أثناء زيارته لضريح والده، في الذكرى الـ63 لثورة الثالث والعشرين من يوليو، والمذاع على فضائية “سي بي سي إكسترا”، أنه في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ساءت الأوضاع، وحدث انهيار في التعليم والصحة والخدمات، وانقسم الشعب إلى طبقتين الأولى فقيرة جدًّا، والأخرى غنية جدًّا.

وأشار نجل الزعيم جمال عبد الناصر، إلى أن الشعب يريد الآن تحقيق مبادئ ثورة يوليو، التي تتمثل في العدالة الاجتماعية.

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