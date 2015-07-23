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إصابة عامل سقط من "قطار بنها - منوف" بالمنوفية بعد اختلال توازنه

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إصابة عامل سقط من "قطار بنها - منوف" بالمنوفية بعد اختلال توازنه إصابة عامل سقط من "قطار بنها - منوف" بالمنوفية بعد اختلال توازنه
أصيب عامل بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بنزيف بالبطن وكسر بالضلوع، وذلك إثر سقوطه من قطار منوف - بنها نتيجة اختلال توازنه، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من من الرائد محمد رشاد رئيس مباحث قسم منوف يفيد من وصول خالد عيد عبد الباقى 35 عاما ومقيم بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية إلى مستشفى الباجور مصابا بنزيف بالبطن وكسر بالضلوع، وذلك إثر سقوطه من قطار منوف - بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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