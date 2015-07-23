أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بالمنوفية

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بالمنوفية مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بالمنوفية
لقى سائق مصرعه وأصيب شخصان آخران فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل على طريق القاهرة، الإسكندرية الزراعى أمام مدينة قويسنا، وذلك بسبب السرعة الجنونية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من مصرع صبرى عبد الحكيم مليجى 35 عاما كما أصيبت نجلة نصار 13 طالب وإبراهيم درويش 30 عاما قائد التروسيكل وذلك فى حادث تصادم سيارة أجرة بتروسيكل على طريق القاهرة، الإسكندرية الزراعى أمام مدينة قويسنا.

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وتم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365