مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى سائق مصرعه وأصيب شخصان آخران فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل على طريق القاهرة، الإسكندرية الزراعى أمام مدينة قويسنا، وذلك بسبب السرعة الجنونية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من مصرع صبرى عبد الحكيم مليجى 35 عاما كما أصيبت نجلة نصار 13 طالب وإبراهيم درويش 30 عاما قائد التروسيكل وذلك فى حادث تصادم سيارة أجرة بتروسيكل على طريق القاهرة، الإسكندرية الزراعى أمام مدينة قويسنا.

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وتم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.