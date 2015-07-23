ربة منزل تتهم صاحب محل ملابس وزوجته بقتل شقيقها لخلافات على محل بدمنهور

تلقى اليوم اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث إخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "سعد عبد الوهاب شبل الفتيانى" صاحب محل كمبيوتر "جثة هامدة" إثر إصابته سحجات وكدمات بالظهر والصدر والوجه.

بسؤال شقيقته وفاء عبدالوهاب شبل الفتيانى ربة منزل اتهمت كلا من "ا.ع.ا" صاحب محل ملابس، "ا.م.ع" ربة منزل (زوجة الأول) بالتعدى على شقيقها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب الخلاف على ملكية محل.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب وفشل بوظائف الجسم ويوجد شبهة جنائية فى الوفاة. وتحرر المحضر 11775/2015 جنح القسم.