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ضبط هارب من المؤبد خلال حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط هارب من المؤبد خلال حملة أمنية بالبحيرة ضبط هارب من المؤبد خلال حملة أمنية بالبحيرة
تمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من القبض على "ع.ش.ص" عاطل ومقيم كفر الجزارالقليوبية.

والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضايا أرقام 4734 /2012 جنايات مركز بنها القليوبية "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد بجلسة 5/12/2014، 513 / 2014 جنايات مركز بنها القليوبية "شروع فى قتل" والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن لمدة (15) سنة بجلسة 9/5/2015، 2144 / 2013 جنح مركز بنها القليوبية "تبديد" والمحكوم عليه فيها حضورياً بالحبس لمدة (6) شهور، 22985 / 2013 جنح المنتزه الإسكندرية "سكر" والمحكوم عليه فيها حضورياً بالحبس لمدة (6) شهور.

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مصر 365