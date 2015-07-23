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لو أم لأول مرة تعرفى على أعراض إصابة طفلك بنزلة البرد

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لو أم لأول مرة تعرفى على أعراض إصابة طفلك بنزلة البرد لو أم لأول مرة تعرفى على أعراض إصابة طفلك بنزلة البرد
كثير من الأمهات تفسر وجود رشح أو صوت من أنف طفلها بأنه يعانى من دور برد خاصة فى الشهور الأولى من عمره، ويكون ذلك غالبا غير صحيح نظرا لأن اصابة الطفل بدور البرد يصاحبة ظهور بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة وسعال وغيرها من الأعراض.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بالقصر العينى، إن أنف الأطفال تكون صغيرة فعندما تتراكم أو يتجمع فيها كمية صغير من المخاط يساهم ذلك فى حدوث صوت الخنة أو ما يستمى "الخنفرة".

وتستكمل د. نهى قائلة: "عادة تكون نسبة حدوث البرد أو الزكام عند الأطفال قليلة قبل اكتمال ست شهور نظرا لأنه يكون مازال مكتسبا مناعته من والدته عن طريق لبن الرضاعة الطبيعية".
>وتتابع د. نهى قائلة: "هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشر بأن وجود رشح من أنف الطفل لأسباب مرضية مثل نزلة البرد فعلى سبيل المثال عندما يصاحب الرشح وجود سعال أو عطس أو الأنف مسدودة أو ارتفاع حرارة الطفل".

وأضافت د. نهى قائلة يجب على الأمهات عدم الاستهانة بظهور الأعراض السابق ذكرها على طفلها وضرورة الذهاب للطبيب المختص لوصف العلاج المناسب لعمر الطفل والجرعة المناسبة لوزنه.

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مصر 365