لو بتعانى من ظهور قرح بفمك أعرف أهم الإسعافات الأولية للتعامل معها

ظهور قرح بالفم أحد الأعراض المزعجة والتى تؤدى إلى شعور الشخص ببعض الآلام والمتاعب الصحية , و تختلف اسباب اصابة الشخص بقرح الفم نتيجة عوامل عديدة مثل التوتر والعصبية وضعف مناعة الفم .

حول ذلك يقول الدكتور محمود سامى المدرب المعتمد من هئية الهلال الأحمر، إن هناك أسباب عديدة تساهم فى أصابة الشخص بقرح الفم فالبعض منها معروف والبعض الأخر غير معروف فعلى سبيل المثال يعتقد كثير من الأشخاص ان من اسباب ظهور قرح بالفم التوتر العصبى أوالعدوى الفيروسية أو نقص بالمناعة.

ويستكمل د. محمود قائلا " تحدث قرح الفم فى بعض الأحيان نتيجة وجود بعض الاسنان الحادة التى تسبب فى حدوث قرح بالغشاء المبطن للفم والذى يتطلب ذهاب المريض إلى طبيب الأسنان لعلاج السبب وكذلك عند تركيب طقم أسنان صناعى للشخص جديد ويكون المقاس غير متوزان بالنسبة لفم الاسنان".

ويتابع د. سامى قائلا " أغلب قرح الفم تختفى تلقائيا بعد فترة وجيزة من خلال استعمال الأدوية الأزمة لتخفيف حدة الألم القرح كما يفضل إجراء بعض الأسعافات اللأزمة كالأتى":

1)مضمضة على فورا بماء فاتر لتخفيف حدة الألم وكذلك لإيقاف تدفق الدم من تلك القرح .

2)استعمال مطهر أومسكن فى صورة جيل تحت اشراف طبى .

3)يمكن أستعمال أسبرى مطهر ومسكن على مكان القرحة تحت اشراف طبى .

واضاف د. محمود قائلا " يجب فى حالة ظهور صديد بمكان القرح بضرورة ذهاب إلى الطبيب للعمل اللأزم ".

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