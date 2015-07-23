أقسام جديدة لمراجعة فواتير الكهرباء قبل إصدارها للمستهلك

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تقرر إنشاء أقسام جديدة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لمراجعة فواتير الكهرباء بدقة قبل إصدارها للمستهلك للتأكد من صحتها.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة أعداد شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء نتيجة عدة أسباب إما القراءات الخاطئة أو عدم ذهاب المحصل للمستهلك وإعطاء قراءات وهمية مما تسبب فى غضب واسع بين المواطنين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الأقسام ستساعد على حل مشكلة القراءات الخاطئة بنسبة كبيرة وحلها قبل وصولها للمواطنين لتخفيف العبء عليهم وذلك بمتابعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء من خلال تقرير أسبوعى يتم تقديمه له.

وأشار المصدر إلى أن نسبة أعداد الشكاوى الخاصة بالقراءات الخاطئة فى معظم شركات توزيع الكهرباء نتيجة إعداد خطة لمواجهة هذه المشكلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المحصلين، مشيراً إلى أن هذه الأزمة فى طريقها للانتهاء.

وأوضح المصدر أنه بالرغم من تراجع نسبة الشكاوى بمعظم شركات التوزيع إلا أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مازالت أعداد الشكاوى فى تزايد مستمر رغم لفت نظر قيادات الشركة أكثر من مرة بضرورة إيجاد حلول لمشاكل المواطنين.

وتابع المصدر أن الدكتور محمد شاكر سيتخذ إجراءات حاسمة الفترة الماضية تجاه الشركات التى لم تشهد تراجعا فى أعداد شكاوى المواطنين بسب القراءات الخاطئة.