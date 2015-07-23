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حبس صاحب الصندل المتسبب فى غرق مركب الوراق 4 أيام بتهمة القتل الخطأ

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حبس صاحب الصندل المتسبب فى غرق مركب الوراق 4 أيام بتهمة القتل الخطأ حبس صاحب الصندل المتسبب فى غرق مركب الوراق 4 أيام بتهمة القتل الخطأ
أمر خالد عبد الحميد وكيل أول نيابة الوراق، اليوم الخميس، بحبس سائق الصندل الذى اصطدم بمركب الوراق وتسبب فى غرقه- ومساعده- 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة القتل الخطأ.

وأكد مصدر بالنيابة العامة، أنه تم الانتهاء من مناظرة 14 جثة من ضحايا الحادث حتى الآن.

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