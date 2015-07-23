أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير أوقع 20 قتيلا ببغداد

Google+ Print
داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير أوقع 20 قتيلا ببغداد داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير أوقع 20 قتيلا ببغداد
أعلن تنظيم داعش اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم انتحارى تم تنفيذه بسيارة ملغومة فى حى يغلب الشيعة على سكانه ببغداد وسقط فيه 20 قتيلا على الأقل أمس.

وقال التنظيم فى بيان نشره على الإنترنت "يسر الله تعالى لجنود الخلافة من تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع لعناصر الحشد الرافضى فى منطقة الشرطة الرابعة والواقعة جنوب غرب بغداد."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365