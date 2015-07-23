داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير أوقع 20 قتيلا ببغداد

أعلن تنظيم داعش اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم انتحارى تم تنفيذه بسيارة ملغومة فى حى يغلب الشيعة على سكانه ببغداد وسقط فيه 20 قتيلا على الأقل أمس.

وقال التنظيم فى بيان نشره على الإنترنت "يسر الله تعالى لجنود الخلافة من تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع لعناصر الحشد الرافضى فى منطقة الشرطة الرابعة والواقعة جنوب غرب بغداد."

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