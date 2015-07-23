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الجبهة الشعبية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تستدعى تحركا عاجلا لنزع شرعيته

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الجبهة الشعبية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تستدعى تحركا عاجلا لنزع شرعيته الجبهة الشعبية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تستدعى تحركا عاجلا لنزع شرعيته
طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتدخل دولى عاجل لوقف الجرائم المنظمة المتصاعدة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى والتى اتخذت أساليب وأشكال متعددة فى الأيام الأخيرة.

وقالت الجبهة (يسار فلسطينى) فى بيان صحفى اليوم الخميس أن تصاعد هذه الجرائم والتى كان آخرها جريمة إعدام المواطن فلاح أبو ماريا وإصابة نجليه بالخليل اليوم وقتل الشاب محمد علاونة من مخيم جنين أمس "يجب أن تشكل حافزا لنا جميعا للمضى بدون هوادة أو استكانة وبدون الخضوع للضغوطات الصهيونية من أجل فتح ملفات هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية لتجريم هذا الكيان الصهيونى ونزع الشرعية عنه ومحاكمة قادته السياسيين والعسكريين والمستوطنين أمام هذه المحاكم على الجرائم التى يرتكبونها جهارا نهارا على مسمع من العالم أجمع".

ووصفت قرار المحكمة الإسرائيلية بإمهال أطفال الشهيد المقدسى غسان أبو جمل حتى مطلع أكتوبر القادم للرحيل عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية بأنه "خطير وجريمة مركبة" لا تقتصر فقط باعتبارها جزءا من السياسة الإسرائيلية الممنهجة التى تستهدف تغيير الطابع الديمغرافى للمدينة وفرض الطابع اليهودى عليها عبر اتباع سياسة الترحيل القسرى، بل يشكل هذا القرار انتهاكا خطيرا للقانون الدولى واتفاقيات جنيف التى توفر الحماية الكاملة للأطفال.

وأكدت أن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة فى الضفة المحتلة ليس غريبا أو جديدا على كيان تأسس على الإرهاب وطرد السكان الأصليين من بيوتهم، فهو التجسيد العملى والدائم لبرنامج حكومات الاحتلال المتعاقبة خصوصا حكومة المستوطنين والمتطرفين الحالية.

وشددت الجبهة على أن الرد على هذه الجرائم "تتطلب استثمار طاقات الشعب الفلسطينى الكفاحية والسياسية والدبلوماسية، ووقف أى لقاءات علنية أو سرية مع هذا الاحتلال للعودة للمفاوضات العبثية، فضلا عن أهمية تجريم الاعتقال السياسى وإغلاق ملفه تماما لما يشكله من إساءة لصورة شعبنا، ووسيلة لاستهداف المقاومة من قبل الاحتلال وكشف خلايا المقاومة كما حدث أخيرا ".

كما شددت على أهمية العمل مع جميع المؤسسات الدولية الصديقة وأحرار العالم من أجل تعزيز مقاطعة الاحتلال على كافة الصعد، باعتباره وسيلة ناجعة لها تداعياتها السلبية على الكيان الصهيونى وتشكل له خسائر فادحة خاصة على الصعيد الاقتصادى.
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