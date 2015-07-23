منظمة حقوقية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته في حق جمهور الأهلي

تقدمت منظمة الحق لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضي منصور رئيس النادي الزمالك، حيث أشارت المنظمة في البلاغ أن منصور أستخدام مظلات شرعية منها القنوات التليفزيونية للسب والقذف وتهديد بعض المواطنين من الشعب المصري.

وأضافت المنظمة في بين لها اليوم، أن حديث رئيس نادي الزمالك المستمر عن ما يسمى بالسيديهات ، والتي يسجل فيها خصوصيات بعض المواطنين يعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجاوزاته الأخيرة التي التي طالت النادي الأهلي ، وكذلك جماهير الأهلي وغيرهم من الشعب المصري.

وأكدت المنظمة في بلاغها المقدم للنائب العام أنها قد تابعت جماهير الكرة المصرية على اختلاف انتماءاتها خلال الفترة الماضية التجاوزات الفجة الصادرة من مرتضى منصور في حق بعض المواطنين من الشعب المصري ومؤخراً النادي الأهلي وجماهيره ورئيسه ، التي تعد تجاوزات تسيء للرياضة المصرية فى الداخل والخارج، وتجلت هذه التجاوزات في ظهور هذا الشخص فى العديد من البرامج التلفزيونية بأحاديث فجة وألفاظ بذيئة تؤذى مشاعر الأسرة المصرية بشكل عام والأسرة الرياضية بشكل خاص.

فيما أضافت المنظمة”:تتناقض منصور مع الحد الأدنى للآداب المتعارف عليها فى مجتمعنا، وهو الأمر الذى يثير علامات الاستفهام عن الدور المسئول للإعلام فى بناء المجتمع والدور المسئول للدولة وأحترام القانون فى هذه المرحلة الحرجة، والهدف من استضافة شخصيات لا حيثية لها الا إطلاق السباب والشتائم وإثارة الفتن بين الجماهير وبين الشعب المصري ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إقحام مؤسسات الدولة التى نحترمها جميعاً ويكن لها جموع الشعب المصري ، كل التقدير والاحترام والحب، ونسب لها حديث من شأنه إثارة الفتن والضغائن وخلق الفرقة بعد أن توحدت كل طوائف الشعب حولها، وهى مزايدات رخيصة فى غير موضعها لتحقيق مآرب شخصية.

وطالبت المنظمة النائب العام، بأتخاذ قرارات حاسمة ضد القنوات التلفزيونية التي أستضافت منصور والسماح له بالسب والقذف علي جماهير النادي الأهلي والشعب المصري مراراً وتكراراً وأستخدامة هذة القنوات كأداة ومظلة شرعية لتهديد المواطنين، بالإضافة إلى معاقبة مرتضى منصور بجريمة السب والقذف لجماهير النادي الأهلي ومن قبل الشعب المصري واستخدام القنوات التلفزيونية كوسيلة وأداه لذلك، إضافة إلى معاقبته بجريمة أثاره الفتنة بين الجماهير المشجعه للرياضه بصفه خاصه والشعب المصري بصفه عامه.