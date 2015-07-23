انفراجة فى علاج الزهايمر بعد اكتشاف عقار يبطئ تقدم المرض

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن العقاقير الحالية المعالجة للزهايمر تتعامل ببساطة مع الأعراض، ولا تتمكن من التعامل مع الأسباب الكامنة أى أن آثارها ترتد بسرعة ثم يتخذ المرض بسرعة مساره المدمر.

وأوضحت الصحيفة أن العقار التجريبى المسمى بسولانيزوماب، "الإيميلويد بيتا" أظهر نتائج جيدة، مشيرة إلى أنه فى حال تلقى المرضى لهذا الدواء فى وقت مبكر بالشكل الكافى، فسيتمكن من إبطاء التدهور الإدراكى بنسبة حوالى 30%.

يشار إلى أن الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف تؤثر على أكثر من 40 مليون شخص فى العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى نحو 6ر75 مليون بحلول عام 2030.

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