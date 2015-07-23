فى شهور الحر.. 7 نصائح علشان متحسش بجسمك "ملزق"

جسمى ملزق، كلمة تتردد على ألسنتنا جميعا فى هذا الوقت من كل عام، حيث شهور الحر وأيامه، وهو ما يعانيه من يتعرض لأشعة الشمس والرطوبة وارتفاع درجة الحرارة، ولذا ينصحك الأطباء ببذل الكثير من المجهود لنيل السلامة والوقاية من مشكلات الصيف، وهو ما عليك اتباعه يوميا حتى يصبح عادة، وتصبح تلك الممارسات جزء من حياتك اليومية.

وعن أسباب الشعور "بالتلزيق" أو عدم الراحة فى الصيف يحدثنا الدكتور مصطفى عزب أخصائى الأمراض الجلدية، موضحا أن للصيف وتعامد أشعة الشمس وسخونتها أضرار مرضية كثيرة، منها الإفراط فى إفراز الغدد العرقية بالجسم للعرق، وهو ما يجعل البشرة والجلد عرضه لاستقبال كميات كبيرة من العرق اليومي، والذى تتغذى عليه البكتيريا محدثه مشكلتين، أولهما انبعاث رائحة كريهة، إضافة إلى الشعور بملمس غير أملس للجلد ويعانى ضعف الرطوبة، ولهذه الحالة الكثير من الأعراض الجانبية منها الاصابة بالحساسية الجلدية بأنواعها، وتشقق البشرة، وتقشر الجلد، وفقدان التركيز والعصبية وعدم القدرة على العمل وبذل الجهد.

وقدم مصطفى عدة خطوات يومية تجنبك إفراز كميات كبيرة من العرق بشكل مفرط لتجنب حالة خشونة الجلد وانعدام ملمسه الأملس، ومنها:

- اهتم بتهوية المنزل وحجرتك بشكل خاص يوميا، ولا تتركها لتتراكم بها الرطوبة والحرارة المرتقعة.

- اهتم بتهوية سيارتك جيدا.

- ابتعد عن التواجد المستمر فى التكييف، حتى لا يجف العرق على سطح الجلد مسببا مشكلات مرضية

- غسيل اليدين، الوضوء المستمر، الاستحمام الدائم وبشكل يومي

- ابتعد عن ارتداء الملابس داكنة اللون، أو شديدة الضيق، أو عارية للغاية، أو ملتصقة بالجلد مباشرة.

- استخدم بوردة عرق صحية، فى الثنيات المختلفة من الجسم، ولا تضعها إلا فور الاستحمام والتجفيف الجيد للجسم.

- وزع شرب المياه بكمياتها على اليوم بشكل طبيعى، دون إفراط أو تفريط

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