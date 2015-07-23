ضبط طن ونصف مخلفات خطرة بأحد المصانع الغذائية بالعاشر من رمضان

شنت مديرية التموين بالعاشر من رمضان حملة مكثفة على الشركات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان وتمكنت الحملة من ضبط 3 أطنان نشا منتهى الصلاحية، و13 طنا من مادة السروبيتول مجهولة المصدر وبدون بيانات، وطن و350 ألف كجم من مخلفات مادة السوربيتول المستخدمة فى صناعة الأغذية والأدوية داخل شركة لمنتجات الذرة.

وتم تحرير المحضر رقم 5758 أول العاشر لسنة 2015، والتحفظ على الـ13 طنا من مادة السربيتول مجهولة المصدر.

وفى سياق متصل تمكنت أيضا مديرية التموين بالعاشر من ضبط 30 ألف كيلو من العسل الجلوكوز منتهى الصلاحية بشركة لمنتجات الذرة بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتم تحرير المحضر رقم 5956 أول العاشر لسنة 2015 بالواقعة.

كما تم ضبط 3 آلاف كيلو شيكولاتة وبنبون داخل شكائر تنبعث منه رائحة كريهة داخل أحد المصانع، ونحو 7 آلاف كيلو شيكولاتة أيضا بإجمالى 10 أطنان من الشيكولاتة والبنبون مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر 4276 ثانى العاشر لسنة 2015.

كما تم ضبط 15 كرتونة دواجن لبيعها فى السوق السوداء بالمجمع الاستهلاكى للمجاورة 14 وتم تحرير المحضر رقم 5932 أول العاشر لسنة 2015.