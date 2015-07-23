عبد الحكيم عبد الناصر: ثورة يوليو قطعت شريان حياة جماعة الإخوان العميلة

وصل منذ قليل المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ضريح جمال عبد الناصر لإحياء الذكرى 63 لثورة 23 يوليو.

وأكد عبد الحكيم فى تصريحات صحفية، أنه بعد وفاة جمال عبد الناصر الشعب بدأ يشعر بأن أحلامه بدأت تتبدد بعد عقد اتفاقيات ومعاهدات مع العدو الصهيونى وتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادى.

وأوضح عبد الناصر، أن اتباع تلك السياسات، سبب بدء انفجار الشعب المصرى، حيث توالت الانفجارات حتى انفجر الشعب انفجاره الكبير فى ثورة 25 يناير والتى سرقتها جماعة الإخوان العميلة الخسيسةعلى حد وصفه.

وأكد نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن ثورة 23 يوليو قطعت شريان حياة تلك الجماعة الإرهابية بعد تحقيق حلم العدالة الاجتماعية، قائلا: "تلك جماعة إرهابية خسيسة ترفع شعار طظ فى مصر".

وشدد عبد الحكيم عبد الناصر على أن حلم القومية العربية هو المخرج الوحيد والبديل الأوحد للتشرذم والتفكك الطائفى الذى يحاول الغرب نشره فى المنطقة العربية، حيث قال: "حلم القومية العربية سيتحقق رغم عدم رضا الغرب".

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