وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى تزور إيران والسعودية الأسبوع المقبل

تقوم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيدريكا موجيرينى بزيارة إلى إيران والسعودية الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع ايرن حول برنامجها النووى، بحسب بيان صدر الخميس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتابع البيان ان موجيرينى التى لعبت دورا اساسيا فى المفاوضات حول النووى الايرانى، ستزور السعودية الاثنين وايران الثلاثاء للتباحث فى العلاقات الثنائية وقضايا دولية ومتابعة تطبيق الاتفاق.
وتابع البيان ان موجيرينى التى لعبت دورا اساسيا فى المفاوضات حول النووى الايرانى، ستزور السعودية الاثنين وايران الثلاثاء للتباحث فى العلاقات الثنائية وقضايا دولية ومتابعة تطبيق الاتفاق.
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