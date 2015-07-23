وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى تزور إيران والسعودية الأسبوع المقبل

تقوم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيدريكا موجيرينى بزيارة إلى إيران والسعودية الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع ايرن حول برنامجها النووى، بحسب بيان صدر الخميس.

وتابع البيان ان موجيرينى التى لعبت دورا اساسيا فى المفاوضات حول النووى الايرانى، ستزور السعودية الاثنين وايران الثلاثاء للتباحث فى العلاقات الثنائية وقضايا دولية ومتابعة تطبيق الاتفاق.

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